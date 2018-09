Actualidade

Uma fisioterapeuta do Instituto Piaget de Silves, no Algarve, criou um projeto-piloto para sensibilizar as escolas e as famílias a promoverem medidas que previnam o aparecimento, nos jovens, de dores nas costas e distúrbios ósseos e articulares.

A adoção de posturas incorretas, em casa e nas salas de aula, o peso das mochilas e a inadequação do mobiliário escolar ao tamanho dos alunos são alguns dos fatores que favorecem o desenvolvimento de distúrbios osteomioarticulares, explicou à Lusa Beatriz Minghelli, mentora do projeto "Costas Saudáveis".

O programa, iniciado este ano na Escola Superior de Saúde Jean Piaget do Algarve, consistiu, numa fase inicial, na avaliação de alunos de 12 turmas dos 5.º e 7.º anos de uma escola em Silves, com idades entre os 10 e os 13 anos, através de teste práticos sobre questões ergonómicas, um teste teórico e a avaliação do peso das mochilas.