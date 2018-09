China/África

Moçambique promove a partir de domingo, em Pequim, um encontro de negócios entre empresários moçambicanos e chineses, evento que vai decorrer em paralelo com o terceiro edição do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC), na segunda e terça-feira.

De acordo com informação oficial do Governo moçambicano, o encontro vai contar, na sessão de abertura, com a presença do Presidente da República, Filipe Nyusi, com ministro dos Recursos Minerais e Energia, Max Tonela, diretor-geral da Agência para a Promoção de Investimento e Exportações (APIEX) de Moçambique, Lourenço Sambo, e do presidente da Empresa Nacional de Hidrocarbonetos (ENH), Omar Mithá.

Durante o evento, que conta com a organização da Confederação das Associações Económicas de Moçambique, o diretor da APIEX vai debruçar-se sobre o quadro legal do investimento no país e o presidente da ENH, empresa que gere as participações do Estado moçambicano no setor de hidrocarbonetos, vai apresentar o quadro das oportunidades de negócios no setor de petróleo e gás natural.