O treinador do FC Porto considerou hoje o Moreirense uma equipa "muito interessante e difícil" e que vai complicar o regresso dos campeões nacionais às vitórias, no domingo, na quarta jornada da I Liga de futebol.

Na conferência de imprensa de antevisão à receção à formação vimaranense, Sérgio Conceição revelou-se bastante conhecedor da estratégia utilizada pelo Moreirense, que "é uma equipa que pode ganhar mais vezes fora do que em casa".

"É uma equipa bastante diferente, em termos de dinâmica de jogo, do que tem sido o Moreirense nos últimos tempos. Vimos o último jogo deles fora, frente ao Nacional [vitória por 2-1], e mostraram boa dinâmica com bola, metem muita gente no corredor central. Têm jogado sem uma referência na frente, exceto na parte final, em que o Nenê entra. Normalmente jogam com o Chiquinho, Pedro Nuno, Neto, Loum... Estes quatro médios e com os alas bem abertos e bem verticais no seu jogo", explicou o treinador do FC Porto.