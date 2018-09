Actualidade

O treinador do Nacional, Costinha, destacou hoje o fator casa para repartir o favoritismo com o Benfica e disse pretender uma equipa inteligente na partida de domingo, na Choupana, da quarta jornada da I Liga de futebol.

"Eu reparto o favoritismo porque jogo em casa, onde normalmente as equipas têm de fazer a sua fortaleza e, se calhar, têm mais possibilidades de vencer do que fora. A minha equipa não vai jogar para empatar porque é sabido que quem joga assim perde quase sempre. Nós vamos tentar vencer o jogo, o Benfica também, mas temos a noção de que vamos encontrar uma equipa muito forte", referiu o técnico, na conferência de imprensa de antevisão do encontro marcado para as 18:30.

O histórico dá conta de que o último triunfo dos 'alvinegros' diante do Benfica foi há oito anos (2-1, em 21 de agosto de 2010) e que nos últimos 16 jogos, três dos quais para a Taça da Liga, o melhor que o Nacional conseguiu foi um empate, tendo perdido as 11 partidas anteriores, o que não desanima Costinha.