O treinador do FC Porto, Sérgio Conceição, classificou hoje de "equilibrado" o grupo dos 'dragões' na Liga dos Campeões de futebol, que integra Schalke 04, Galatasaray e Lokomotiv Moscovo.

Numa breve apreciação ao resultado do sorteio realizado na quinta-feira, que colocou os 'dragões' no Grupo C da 'Champions', juntamente com os campeões russo e turco e os vice-campeões alemães.

"É um grupo extremamente equilibrado, semelhante ao do ano passado (...). É um grupo à imagem do ano passado. Penso que qualquer uma das equipas pode aspirar à passagem aos oitavos de final. Vão ser jogos difíceis e equilibrados", analisou Sérgio Conceição, na conferência de imprensa de antevisão à receção ao Moreirense, para a quarta jornada da I Liga.