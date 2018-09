Actualidade

O PCP considerou hoje que a redução significativa dos passes sociais em Lisboa, uma medida proposta pelo presidente da Câmara de Lisboa ao Governo para o Orçamento do Estado, tem de ser acompanhada pelo aumento do investimento.

"Esta proposta é capaz de atrair mais utentes para o sistema de transporte e de reduzir o recurso ao transporte individual. Mas esta componente não é única, é preciso outra e é muito importante que essa se concretize também. (...) É preciso que haja oferta, é preciso aumentar a oferta de transportes públicos", afirmou Gonçalo Tomé, do Comité Central do PCP, à Lusa.

Segundo o dirigente comunista, ainda há poucos anos o PCP apresentou uma proposta de "redução significativa" do valor dos passes na área metropolitana de Lisboa que foi aprovada por todos os 18 municípios que a compõem. Contudo, acrescentou, em 2016, "foi rejeitada na Assembleia da República com votos contra do PS, PSD e CDS-PP".