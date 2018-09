Actualidade

A Teixeira Duarte vai construir uma ponte rodoviária no Equador, num negócio de 59,2 milhões de dólares (cerca de 51 milhões de euros à taxa de câmbio atual), disse a empresa através da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

"A Teixeira Duarte informa que um consórcio liderado pela sua participada a 100%, Teixeira Duarte - Engenharia e Construções celebrou, no dia 31 de agosto de 2018, no Equador com os governos autónomos descentralizados municipais de Guayaquil e Daule o contrato para a execução da construção da ponte Daule-Guayaquil ", lê-se na informação ao mercado.

O valor da empreitada, refere o mesmo comunicado, "ascende a cerca de 59,2 milhões de dólares americanos", ou seja, cerca de 51 milhões de euros à taxa de câmbio atual.