Actualidade

O Belenenses e o Vitória de Setúbal empataram hoje 0-0, no primeiro jogo sem golos da presente edição da I Liga de futebol, em encontro da quarta jornada da prova.

Com esta igualdade, os 'azuis' de Belém conservam o oitavo posto, agora com cinco pontos, enquanto os sadinos alcançam o Rio Ave no nono lugar, com quatro pontos.

