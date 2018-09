Incêndios

O ataque ao incêndio que lavra na Póvoa de Lanhoso desde as 09:43 de hoje está "a evoluir favoravelmente", de acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Braga.

O fogo de grandes dimensões, que levou à evacuação de um parque radical, no qual se encontravam uma centena de pessoas, "continua a ter uma frente ativa" e não há "qualquer previsão" quando estará controlado.

A mesma fonte disse à agência Lusa que, além do bombeiro que sofreu uma entorse na parte da manhã, outro "desmaiou por cansaço" e "recuperou bem".