O treinador de futebol do Benfica, Rui Vitória, disse hoje que a equipa está focada na conquista dos três pontos diante do Nacional, num encontro que não contará, novamente, com o avançado Castillo.

Rui Vitória, que falava na conferência de imprensa de antevisão ao jogo da quarta jornada da I Liga, admitiu que será um "jogo interessante" pelas características que o treinador Costinha incutiu nos insulares.

"Saúdo o regresso do Nacional à I Liga. Costinha fez um trabalho muito meritório e espero que tenha uma boa época. Vamos encontrar uma equipa que teve a primeira vitória fora na semana passada. É bem organizada e vai querer criar-nos situações difíceis. Estamos preparados. Queremos ganhar. Queremos acabar este ciclo da melhor maneira. O Nacional sai muito bem para o contra-ataque. Vai ser um jogo interessante", afirmou.