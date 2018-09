Actualidade

O guarda-redes Bruno Varela é a única novidade no lote de futebolistas convocados pelo treinador Rui Vitória para o jogo deste domingo com o Nacional, na Madeira, relativo à quarta jornada da I Liga.

Em relação ao jogo com o PAOK, da passada quarta-feira e que 'carimbou o passaporte' do Benfica para a fase de grupos da Liga dos Campeões, após a vitória por 4-1, Rui Vitória deixou de fora o guarda-redes Ivan Zoblin e o defesa Cristian Lema.

De fora por lesão continuam os lesionados Krovinovic e Ebuehi, que recuperam de intervenções cirúrgicas, Jonas, com uma lombalgia, Castillo, com microrrotura no gémeo interno da perna direita, e Corchia, devido a uma artroscopia no joelho esquerdo.