O geneticista italiano Luigi Luca Cavalli-Sforza, famoso por ter definido as bases da genética humana e por defender a falta de fundamento científico do conceito de raça humana, morreu aos 96 anos em Itália, noticiou hoje a imprensa local.

Nascido a 25 de janeiro de 1922 em Génova, no noroeste de Itália, o geneticista e investigador dedicou a vida ao estudo da história do Homem com os instrumentos da biologia e foi um dos expoentes máximos da ciência ao nível mundial.

A Fundação Internacional Prémio Balzan descreve-o na sua página da internet como o principal especialista mundial em diversidade genética das populações e no que esta pode dizer sobre a árvore filogenética da humanidade.