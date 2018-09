Actualidade

Um golo de Jovane Cabral permitiu hoje ao Sporting vencer o Feirense por 1-0, em jogo da quarta jornada da I Liga de futebol, disputado no estádio josé Alvalade.

Numa altura em que o empate parecia inevitável, o jovem cabo-verdiano Jovane Cabral marcou o golo da vitória 'leonina', aos 88 minutos.

Com esta vitória, o Sporting alcançou o Sporting de Braga no comando do campeonato com 10 pontos, enquanto o Feirense é quarto com sete.