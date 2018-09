Actualidade

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, considerou hoje que o presidente do PSD foi "um pouco ingrato" ao criticar a atual solução de Governo e aconselhou-o a não ter "ciúmes".

"Não gosto de ser comentador de comentários de outros dirigentes políticos", mas o presidente do PSD, Rui Rio, "foi um pouco ingrato", no discurso que fez hoje na Festa do Pontal, afirmou o líder comunista.

O Governo do PS, "em questões estruturais, de grande relevância, teve sempre o apoio do PSD e do CDS-PP", justificou Jerónimo de Sousa, que falava aos jornalistas em Montemor-o-Novo (Évora).