Actualidade

O exército norte-americano anunciou no sábado que vai cancelar uma ajuda de 300 milhões de dólares (258 milhões de euros) ao Paquistão devido à falta de "ações decisivas" na luta contra terroristas e combatentes no sul da Ásia.

"Devido à falta de ações decisivas do Paquistão no apoio à estratégia [dos EUA] para o Sul da Ásia (...) o ministério da Defesa decidiu reprogramar 300 milhões de dólares (...) a prioridades mais urgentes", disse o tenente-coronel Kone Faulkner, num e-mail enviado à agência France-Presse.

As autoridades norte-americanas acusam ainda as forças paquistanesas de "ignorar" ou mesmo "colaborar" com grupos de "combatentes islâmicos".