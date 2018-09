Actualidade

O Presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, aprovou uma lei que permite o controlo de algumas contas de utilizadores de redes sociais, numa tentativa de combater as notícias falsas, informou no sábado o jornal oficial.

De acordo com a nova lei, as contas com mais de 5.000 seguidores estão sujeitas à supervisão das autoridades, que podem bloquear o conteúdo se considerar que as mesmas "publicam ou divulgam notícias falsas".

As autoridades podem também suspender as contas dos utilizadores que "incitam à violência e ao ódio", refere a mesma publicação.