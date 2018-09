Actualidade

A banda irlandesa U2 foi forçada a interromper um concerto no sábado à noite, em Berlim, ao cabo de apenas algumas canções, depois de o seu vocalista, Bono, ter perdido subitamente a voz.

"Lamentamos profundamente a anulação do concerto desta noite. Bono estava em plena forma e a sua voz em excelentes condições antes do espetáculo mas, após algumas canções, ele sofreu uma perda completa de voz, indicou o grupo irlandês num comunicado publicado no seu 'site' oficial.

Os U2 afirmam não compreender o que se terá passado com a voz do seu líder e vocalista, indicando que vão "consultar um médico".