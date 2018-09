Actualidade

Pelo menos 13 pessoas ficaram feridas e outras duas estão desaparecidas depois de dois barcos de recreio terem colidido no rio Colorado, perto da fronteira da Califórnia com o Arizona, nos Estados Unidos.

Eric Sherwin, porta-voz dos bombeiros do condado de San Bernardino County afirmou à Associated Press (AP) que os navios colidiram de frente no sábado à noite e que a força do acidente fez com que um dos barcos afundasse e o outro sofresse grandes danos.

O mesmo responsável adiantou que duas pessoas estão desaparecidas e "presumidamente submersas", tendo sido a busca adiada devido à escuridão.