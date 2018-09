Actualidade

O Presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, inicia hoje uma visita de Estado à China onde vai copresidir à cimeira China-África de 03 a 04 de setembro, em Pequim.

A visita de Ramaphosa à China, a convite de Xi Jinping, "é um gesto de retribuição" por parte do chefe de Estado que foi anfitrião de uma visita de Estado do seu homólogo chinês em 24 de julho, véspera da cimeira BRICS (Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul (Brics) em Joanesburgo, disse a presidência em comunicado.

A visita do chefe de Estado sul-africano começará com a colocação de uma coroa de flores no "Monumento dos Heróis do Povo" na praça de Tiananmen, em homenagem aos que perderam a vida "nas guerras do povo chinês pela libertação, independência e liberdade".