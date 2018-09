Actualidade

Mais de 70% do alojamento local em Portugal está situado fora das cidades de Lisboa e do Porto, sendo o distrito de Faro aquele que tem mais unidades registadas, segundo dados da principal associação do setor.

De acordo com a Associação do Alojamento Local em Portugal (ALEP), no continente e na Madeira há cerca de 72.500 unidades de alojamento local (em 09 de agosto havia 72.576 registos, correspondentes a 168.341 quartos, contra 14.036 registos em 2014).

Lisboa e Porto representam em conjunto quase 29% da realidade global, sendo responsáveis, respetivamente, por 19,7% e 8,98%.