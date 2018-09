Actualidade

Numa altura em que se discute a saturação do alojamento local nas cidades de Lisboa e do Porto, a principal associação do setor destaca o papel destas unidades no desenvolvimento do interior e no combate à desertificação.

Em declarações à agência Lusa, o presidente da Associação de Alojamento Local em Portugal (ALEP), Eduardo Miranda, lamentou o facto de o debate sobre o alojamento local se "restringir sempre a quatro ou cinco freguesias de Lisboa e Porto", quando "está presente em 293 concelhos e 1.767 freguesias do continente e Madeira (os Açores têm um registo próprio).

"Desde o início do ano, enquanto só se falava do impacto do alojamento local em algumas poucas freguesias do centro histórico de Lisboa e do Porto, mais de 180 freguesias recebiam pela primeira vez um registo de alojamento local. A discussão centrada nestas duas cidades tem deixado de lado esta realidade", apontou.