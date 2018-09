Actualidade

Os representantes do setor do alojamento local no arquipélago da Madeira, onde existem 2.970 unidades, num total de 11.445 camas, revelam algumas reservas face à nova legislação, que permite às autarquias e às assembleias de condóminos intervirem no licenciamento.

"Os condomínios vão poder aplicar uma taxa e acho isso um absurdo, porque a propriedade vai ser usada da mesma maneira ou até menos, não vai haver mais gastos", disse à agência Lusa Cecília Lewington, da Mesa de Alojamento Local da Associação Comercial e Industrial do Funchal (ACIF), sublinhando, por outro lado, que o papel atribuído às câmaras municipais é "importante" e "já devia ter sido feito antes", tendo em conta o aumento acentuado de unidades.

O novo diploma sobre alojamento local, que entra vigor em novembro, prevê a criação de áreas de contenção a definir pelos municípios, que devem ser reavaliadas, no mínimo, de dois em dois anos. As câmaras podem impor limites relativos ao número de estabelecimentos nesse território.