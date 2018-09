Actualidade

A Coimbra Business School vai avançar com um curso para preparar melhor os juízes, procuradores, médicos, assistentes sociais e psicólogos a lidarem com o fenómeno da violência, sobretudo a doméstica, foi hoje anunciado.

"Uma média de quase três dezenas de mulheres assassinadas por ano é intolerável e não pode continuar. Isto não é compatível com um país que está na Europa e que pretende obter bons índices de desenvolvimento social", disse à agência Lusa Pedro Costa, presidente daquele estabelecimento de ensino.

Segundo Pedro Costa, a falta de formação dos agentes que lidam com o fenómeno foi a motivação para a Coimbra Business School avançar com o "primeiro curso do género" em Portugal, que terá início em novembro.