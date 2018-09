Actualidade

A Universidade de Verão do PSD arranca na segunda-feira e conta este ano com três vice-presidentes do partido, figuras de outras áreas políticas como Ribeiro e Castro e Carlos Silva, e Rui Rio no encerramento.

Depois de no ano passado esta iniciativa social-democrata de formação de jovens quadros ter tido como cabeça de cartaz o ex-Presidente da República Cavaco Silva, o eurodeputado Carlos Coelho destaca o equilíbrio do programa da 16.ª edição, que se realiza como habitualmente em Castelo de Vide (Portalegre).

"A Universidade de Verão é sobretudo um espaço de formação e de ação pedagógica e o programa está cheio de pessoas com currículo e muito conhecimento nas áreas de que vão falar", afirmou à Lusa o diretor da iniciativa, sublinhando o equilíbrio entre pessoas da área política do PSD, convidados de outas áreas e independentes.