O balanço do número de feridos no seguimento dos protestos contra e pró-estrangeiros realizados no sábado em Chemnitz, no leste da Alemanha, subiu para 18, incluindo três polícias, divulgou hoje a polícia alemã.

O anterior balanço fornecido pelas autoridades dava conta de nove feridos.

Também o número de denúncias por delitos cometidos durante os protestos subiu de 25 para 37.