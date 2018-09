Actualidade

A coordenadora bloquista, Catarina Martins, avisou hoje que o "teste da esquerda" é responder à falta de investimento e que é "na timidez do PS que as direitas apostam", considerando que recuperar o país não é irresponsável nem eleitoralista.

No discurso de encerramento da 'rentrée' bloquista, Catarina Martins não poupou nos avisos e críticas a António Costa e ao Governo do PS para o último ano de legislatura, que o BE sabe que será "duro".

"Há demasiados anos que falta investimento. E é a esta insatisfação que temos de responder com coragem. É este o teste da esquerda e é na timidez do PS que as direitas apostam", declarou.