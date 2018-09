Actualidade

Um militar da Marinha, de 50 anos, foi detido na madrugada de hoje, na zona de Alcabideche, concelho de Cascais, quando furtava material de uma obra, com a ajuda da viatura de serviço, segundo a GNR e a Marinha.

O porta-voz da Marinha, comandante Fernando da Fonseca, disse à agência Lusa tratar-se de um cabo fuzileiro, com a especialidade de condutor, colocado no Comando do Corpo de Fuzileiros, na Base do Alfeite, em Almada.

O oficial acrescentou que o militar "foi detido em flagrante delito, sem oferecer resistência, a furtar pedras de granito" de uma obra, as quais estava a carregar para uma viatura de transporte de pessoal pertencente à Marinha, razão pela qual este ramo das Forças Armadas "vai instaurar um processo disciplinar".