A coordenadora do BE defendeu hoje que "contas certas não é um défice zero" para lançar o PS nas eleições e o ministro das Finanças "nas suas ambições europeias", acusando o Governo de irresponsabilidade quando recuou em investimentos necessários.

No discurso de encerramento do Fórum Socialismo 2018, a 'rentrée' bloquista que decorreu em Leiria, Catarina Martins garantiu que, "para o BE, contas certas são essenciais", mas não podem passar por "um défice zero, para Bruxelas ver, quando falta o essencial na CP ou no Serviço Nacional de Saúde".

A líder do BE considerou que o Governo "nem sempre esteve à altura da sua responsabilidade" e chegou mesmo a ser "irresponsável de cada vez que virou as costas a uma emergência social", "deixou na gaveta uma despesa necessária" ou "deixou que o investimento público caísse para mínimos históricos".