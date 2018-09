Actualidade

O PS destacou hoje a necessidade de o Governo "continuar a investir" com "a meta do rigor", numa reação ao discurso da coordenadora do BE na 'rentrée' política do partido bloquista, no Fórum Socialismo 2018, em Leiria.

Catarina Martins afirmou que "há demasiados anos que falta investimento" em Portugal e sublinhou que "este é o teste da esquerda", salientando que "é na timidez do PS que as direitas apostam".

A porta-voz do PS, Maria Antónia Almeida Santos, declarou à agência Lusa que ouviu "com satisfação a intervenção" da coordenadora do BE, "porque, principalmente, reforçou os resultados positivos" que o Governo de António Costa "tem conquistado".