Incêndios

Um incêndio em Lamedo, Vieira do Minho, no distrito de Braga, está a ser combatido por 82 operacionais, apoiados por 27 viaturas, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).

A informação constava na página da ANPC às 03:45.

O incêndio deflagrou no domingo na Freguesia Vieira do Minho e lavra desde as 22:56, de acordo com a ANPC.