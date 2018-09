Actualidade

As temperaturas máximas vão descer a partir de hoje, entre 7 e 10 graus Celsius nas regiões do litoral Norte e Centro, segundo a meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, Maria João Frada.

"Durante a noite tivemos grande parte das regiões do interior Norte e Centro com aguaceiros por vezes fortes, acompanhados de trovoada e em alguns locais sob a forma de granizo. Hoje vamos começar o dia de uma forma completamente diferente dos últimos dias: com muita nebulosidade baixa, neblinas e nevoeiros a afetar todo o litoral incluindo a costa sul do Algarve", disse.

De acordo com Maria João Frada, as temperaturas máximas vão sofrer a partir de hoje uma descida significativa a sul do litoral oeste do Cabo Mondego.