Actualidade

O Executivo angolano revogou a privatização da antiga empresa pública Tecnotúnel e aprovou a sua liquidação por considerar que não apresentava razões para pertencer ao setor público, de acordo com um despacho presidencial a que a Lusa teve acesso.

De acordo com o despacho, de 28 de agosto, assinado pelo Presidente João Lourenço, a "não efetivação da privatização aprovada" em 1997 e o "não cumprimento do seu objeto social" revelam não existir "razões estratégicas" para a manutenção da empresa no setor empresarial público.

A liquidação da empresa, criada em 1983, estará à responsabilidade do IGAPE - Instituto de Gestão de Ativos e Participações do Estado, e deverá terminar no prazo de dois anos.