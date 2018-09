Actualidade

A Organização Não-Governamental (ONG) Enda Santé admite que a comunidade homossexual da Guiné-Bissau ainda é discriminada, mas também que na sub-região o país é dos que fez mais avanços nos últimos anos neste matéria.

A posição foi manifestada em declarações à agência Lusa por Mamadu Aliu Djaló, diretor nacional daquela ONG, que nos últimos anos tem trabalhado junto daquela comunidade, que ainda é "invisível".

Tudo começou com o trabalho para combater o vírus da SIDA no país, que atinge 3,3% dos 1,7 milhões de habitantes: "Em 2010, fizemos uma análise em relação aos HSH (Homens que fazem sexo com homens) em duas regiões, porque se considera uma população invisível por questões culturais e legais e para aquela população a percentagem de contaminação com vírus é de 25%".