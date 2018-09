China/África

O Presidente angolano, João Lourenço, agradeceu domingo, em Pequim, ao homólogo chinês, Xi Jinping, a ajuda ao processo de reconstrução nacional em Angola, país que foi devastado por uma guerra civil.

Segundo noticia hoje o Jornal de Angola, João Lourenço falava durante a receção oficial que lhe foi oferecida por Xi e afirmou que Angola encontrou na China um parceiro que está a ajudar a construir o país e que foi o país asiático "quem estendeu a mão na fase de reconstrução nacional".

"Estamos a reconstruir o nosso país com o financiamento chinês também", afirmou, numa intervenção breve na sala de audiências do Grande Palácio do Povo, após ter sido recebido pelo homólogo chinês, em que foi analisada a cooperação bilateral.