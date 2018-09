Actualidade

O primeiro-ministro considerou hoje de elevada exigência os compromissos externos de investimentos em Defesa nos próximos anos, sustentando que estes deverão ser direcionados prioritariamente para a modernização da indústria nacional e do sistema científico do país.

António Costa assumiu esta posição no discurso que encerrou a cerimónia do Dia do Estado Maior General das Forças Armadas, que decorreu na Torre de Belém, em Lisboa.