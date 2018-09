Actualidade

O juiz presidente do Tribunal Supremo de Angola, Rui Ferreira, disse hoje que a criação de Tribunais da Relação e de Comarca, a partir de 2019, vai "descongestionar a pressão e pendência processual" naquela instância superior.

Falando aos jornalistas no final da cerimónia oficial de abertura do "Curso Especial de Formação Judiciária", em Luanda, dirigido a Auditores de Justiça, o magistrado do supremo tribunal angolano considerou igualmente que os dois tribunais vão garantir "celeridade processual".

"É uma das razões por que se estão a criar esses tribunais. Mais do que isso, vão descentralizar as instâncias de recurso, aproximando-as mais dos cidadãos e das comunidades. Na nossa avaliação os Tribunais de Comarca vão ajudar a melhorar o funcionamento dos tribunais superiores e vai tornar mais célere a administração da justiça", indicou.