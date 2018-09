Actualidade

O Instituto Nacional de Estudos Judiciários (INEJ) de Angola vai formar mais de 100 Auditores de Justiça no âmbito do Curso Especial de Formação Judiciária, lançado hoje e que visa "suprir a carência" de magistrados no país.

O curso, que tem a duração de 12 meses, até 03 de setembro de 2019, segundo o INEJ, é dirigido aos auditores de Justiça que não foram considerados aptos nos Cursos Regulares de Formação Inicial de Magistratura e nos Cursos de Formação Judiciária de anos anteriores.

A formação, que integra igualmente assessores dos Tribunais Superiores e da Procuradoria-Geral da República (PGR) de Angola, é considerada pela diretora-geral do INEJ, Luzia Sebastião, um "curso de natureza especial, pela qualidade dos participantes e critérios de ingresso".