China/África

O chefe de Estado do Ruanda e presidente em exercício da União Africana (UA), Paul Kagamé, afirmou hoje, em Pequim, que a China exerceu uma "profunda transformação" no continente africano, alterando a sua posição no mundo.

"O compromisso da China em África supôs uma profunda transformação interna e também para a posição global do nosso continente", afirmou Kagamé.

O líder do Ruanda falava no Grande Palácio do Povo, o parlamento chinês, perante dezenas de chefes de Estado e de Governo do continente africano, no arranque da terceira cimeira do Fórum de Cooperação China-África (FOCAC).