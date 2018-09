Actualidade

O ministro das Finanças da Argentina, Nicolás Dujovne, anunciou hoje uma nova política económica para alcançar défice zero em 2019 com uma série de ajustamentos na despesa pública e um já anunciado imposto para as exportações.

"Vamos poupar 6.000 milhões de dólares a mais que não precisamos de procurar em financiamento nos mercados, em 2020 haverá um excedente orçamental primário de 1% do Produto Interno Bruto (PIB), o que nos vai permitir poupar mais 5.200 milhões de dólares", assegurou Dujovne.

Quanto ao imposto para exportações, uma medida já adiantada na mensagem divulgada pouco antes pelo Presidente argentino, Mauricio Macri, Dujovne indicou que será "transitório" para 2019 e 2020 e no valor de "quatro pesos por cada dólar exportado em atividades primárias e serviços e de três pesos por cada dólar para o resto das exportações".