Actualidade

O Instituto brasileiro do Património Histórico e Artístico Nacional (Iphan) manifestou hoje a sua "mais profunda indignação" face ao incêndio que destruiu grande parte do acervo e do edifício do Museu Nacional no Rio de Janeiro.

Em comunicado, aquela entidade ligada ao Ministério brasileiro da Cultura explicou que "a indignação resulta da maneira como a Memória Nacional vem sendo tratada pelo Estado brasileiro ao longo de sucessivos governos, sempre insensíveis a um olhar estratégico e prioritário para com a Cultura".

"A presidente do Iphan, no âmbito das competências institucionais, já está no Rio de Janeiro para, além de acompanhar a situação, atuar na elaboração de estratégias para o processo de resgate e recuperação do que for possível, tanto do imóvel quanto do seu acervo", acrescenta o comunicado daquele organismo.