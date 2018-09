Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram e 15 ficaram feridas na sequência da colisão de um autocarro da empresa rodoviária Alsa contra um pilar de cimento da um viaduto em obras na estrada de circunvalação de Avilés.

Fontes da emergência médica referiram à agência noticiosa Efe que cinco dos feridos se encontram em estado crítico, dois no hospital universitário das Astúrias UHUCA), em Oviedo, outros dois no San Agustín, de Avilés, e um no centro hospitalar Cabueñes, em Gijón.

Quatro pessoas morreram na colisão e uma quinta vítima não resistiu aos ferimentos quando era transportada de ambulância para um centro hospitalar.