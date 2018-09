Actualidade

Pelo menos oito pessoas morreram hoje numa explosão de origem indeterminada, ocorrida numa fábrica de munições próxima da cidade do Cabo, no sudoeste da África do Sul, indicou um responsável local.

"Houve uma explosão na fábrica Rheinmetall Denel de Somerset West às 15:45 (14:45 de Lisboa), temos a confirmação da morte de oito pessoas", disse o responsável da segurança da Câmara da Cidade do Cabo, J.P. Smith, citado pela agência noticiosa francesa AFP.

Segundo a African News Agency, há várias pessoas desaparecidas, e os bombeiros que acorreram ao local estão a participar na operação de socorro e já conseguiram controlar o incêndio que se seguiu à explosão.