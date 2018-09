Actualidade

O arquiteto e 'designer' Pedro Gadanho vai deixar a direção do Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Belém, em Lisboa, no final de junho de 2019, anunciou hoje a Fundação EDP, em comunicado.

De acordo com o comunicado, "a Fundação EDP e o arquiteto Pedro Gadanho decidiram, por mútuo acordo, prolongar a colaboração do diretor do MAAT até ao dia de 30 de junho de 2019".

"Pedro Gadanho assegurará, assim, um período de transição durante o qual a Fundação EDP irá desenvolver os procedimentos necessários para a escolha do novo diretor do MAAT", acrescenta o mesmo comunicado.