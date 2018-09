Actualidade

O avançado internacional português Bernardo Silva rejeitou hoje o estatuto de titular na seleção portuguesa de futebol e admitiu que o capitão Cristiano Ronaldo vai fazer falta nos jogos com a Croácia e Itália.

"Não [sou eu e mais 10]. Sinto que aqui vou dar o meu melhor, sabendo que estão 24 [convocados] e que todos vão trabalhar para jogar. Eu sou mais um a dar o contributo, começou por dizer, em conferência de imprensa.

No primeiro dia de concentração da equipa principal das 'quinas', na Cidade do Futebol, em Oeiras, o jogador dos ingleses do Manchester City reconheceu que Cristiano Ronaldo faz sempre falta, porém acredita que as novas caras vão dar resposta.