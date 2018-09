Actualidade

Um cine-concerto do primeiro filme de Manoel de Oliveira, a estreia como realizadora de Ana Deus e um cinema insuflável integram entre 27 e 30 de setembro a oferta do 2.º Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo.

Em comunicado, a organização informou que o primeiro filme de Manoel de Oliveira, "Douro, faina fluvial", foi o escolhido para um cine-concerto, "com banda sonora de água do riacho no Lavadouro de Gaia", enquanto nas instalações de Vila Nova de Gaia do Clube Fluvial Portuense será possível assistir a um filme encomendado a Ana Deus, "que estreia a cantora como realizadora, em exclusivo para o GTM".

Com enfoque na cooperação para o desenvolvimento sustentável, o 2.º Fórum Internacional Gaia Todo um Mundo vai realizar-se naquela cidade do distrito do Porto seguindo o anúncio feito em março de 2018 pela Organização das Nações Unidas (ONU) da "Década Internacional para a Ação: Água para o Desenvolvimento Sustentável (2018-2028)".