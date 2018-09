OE2019

O líder parlamentar do PSD, Fernando Negrão, apelou hoje ao primeiro-ministro para que trave o "ambiente de eleitoralismo" que diz viver-se no país, considerando que retira o "rigor e responsabilidade" necessários à discussão do Orçamento do Estado para 2019.

Na intervenção de abertura da Universidade de Verão do PSD, que decorre em Castelo de Vide (Portalegre), até domingo, Negrão recuperou algumas das promessas que já foram deixadas pelo Governo para o próximo Orçamento do Estado, acusando o executivo de se "enganar a si próprio e querer enganar os portugueses".

"Paira no ar a ideia de que este governo vai dar tudo a todos de maneira a garantir a aprovação do orçamento (...). O nosso receio é esse: que entremos num ambiente de eleitoralismo", afirmou, deixando um apelo direto a António Costa.