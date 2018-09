Actualidade

(CORREÇÃO NO 3.º PARÁGRAFO) Lisboa, 03 set (Lusa) - O arquiteto e 'designer' Pedro Gadanho disse hoje à agência Lusa que está "muito contente" com o trabalho que desenvolveu no Museu de Arte, Arquitetura e Tecnologia (MAAT), em Lisboa, porque se tornou "numa referência nacional e internacional".

A Fundação EDP anunciou hoje que Pedro Gadanho irá deixar a direção do museu, ao fim de um contrato de três anos, decisão tomada por "mútuo acordo", mas que irá assegurar um período de transição, até 30 de junho de 2019, para a escolha de um novo diretor.

Contactado pela Lusa, o arquiteto confirmou que sairá por mútuo acordo, e que os seus objetivos "estão concretizados": "Ajudei a criar um novo museu em Lisboa que se tornou uma referência a nível nacional e internacional. Estou muito contente com o trabalho feito", disse (NOVA VERSÃO COM CORREÇÃO DA CITAÇÃO DO ARQUITETO PEDRO GADANHO "CRIEI UM NOVO MUSEU EM LISBOA", PARA "AJUDEI A CRIAR UM NOVO MUSEU EM LISBOA").