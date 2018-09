Actualidade

Uma centena de estabelecimentos na ilha do Sal, em Cabo Verde, foram fiscalizados pela Inspeção Geral das Atividades Económicas (IGAE), que apreendeu mais de 10.000 litros de aguardente, comercializada ilegalmente, foi hoje divulgado.

Segundo a IGAE, a ação ocorreu entre terça e sexta-feira e contou com a colaboração da Fiscalização Municipal e do Comando Regional da Policia Nacional do Sal.

Foram fiscalizados 100 estabelecimentos, nos quais foram apreendidos 10.000 litros de aguardente, vendidos a 250 escudos cabo-verdianos (cerca de 2,26 euros).