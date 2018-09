US Open

O tenista português João Sousa foi hoje eliminado pelo sérvio Novak Djokovic, número seis mundial, nos oitavos de final do US Open, último torneio do Grand Slam, que está a decorrer em Flushing Meadows.

O vimaranense, de 29 anos, não resistiu a Djokovic, bicampeão do US Open (2011 e 2015) e antigo líder do 'ranking' ATP, e acabou por ceder a qualificação para os quartos de final, pelos parciais de 6-3, 6-4 e 6-3, em pouco mais de duas horas de encontro.

O sérvio, que está à procura do 14.º 'major' da carreira, vai agora defrontar o vencedor do encontro entre o suíço Roger Federer e o australiano John Millman.