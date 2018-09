Entretenimento

Canal por cabo dedicado à 7ª Arte marcará presença na 5ª Comic Con Portugal – de 6 a 9 de setembro – e leva consigo algumas das melhores bandas-sonoras de sempre.

O Canal Hollywood anunciou que vai marcar presença na 5ª edição da Comic Con Portugal – o maior festival de Cultura Pop realizada em Portugal que se realiza no Passeio Marítimo de Algés entre 6 e 9 de setembro –, levando algumas das mais famosas e icónicas bandas-sonoras da história do cinema para o palco do influente evento durante o já baptizado Canal Hollywood in Concert, um espetáculo interpretado pela Lisbon Film Orchestra, que irá recriar o ambiente de catorze filmes emblemáticos, de realizadores incontornáveis como Steven Spielberg, Peter Jackson ou Ridley Scott.

De acordo com comunicado oficial, a que o Destak teve acesso, o Canal Hollywood in Concert, um espetáculo interpretado pela Lisbon Film Orchestra, «transporta algumas das melhores bandas-sonoras de sempre para o palco da Comic Con Portugal 2018, tendo como missão recordar imagens, momentos e personagens de catorze filmes emblemáticos» da história do cinema, dando uma nova oportunidade aos apreciadores da 7ª Arte de escutar aquilo que não vemos no cinema».

Temas de clássicos como A Guerra das Estrelas, Super-homem, Regresso ao Futuro, E.T - O Extraterrestre, O Senhor dos Anéis, Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida ouMissão Impossível compõem um repertório «verdadeiramente mágico», interpretado por 59 músicos, «que percorre territórios musicais e cinematográficos completamente diferentes».